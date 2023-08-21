الدولار يحافظ على ارتفاعه في فلسطين اليوم الاثنين 21/8/2023

فلسطين اليوم

يواصل سعر صرف الدولار الأمريكي في فلسطين، الارتفاع اليوم الأثنين 21/8/2023 مقابل الشيكل ، وفقا للشاشة الرسمية ، في حين ينقص سعر الدولار في السوق السوداء بمقادر 0.2 ، أي يبلغ سعره في السوق السوداء 3.78 شيقلاً .

الدولار يحافظ على ارتفاعه في فلسطين اليوم الاثنين 21/8/2023

وجاءت اسعار صرف العملات مقابل الشيقل اليوم الاثنين 21/8/2023 على النحو التالي :

سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل: 3.80 شيكل

سعر صرف الدينار الأردني مقابل الشيكل: 5.36 شيكل

سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الشيكل: 4.12 شيكل

سعر صرف الجنيه المصري مقابل الشيكل 12. شيكل