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يورو3.99
جنيه مصري0.12
دينار أردني5.11
جنيه إسترليني4.58
الدولار يحافظ على ارتفاعه في فلسطين اليوم الاثنين 21/8/2023
يواصل سعر صرف الدولار الأمريكي في فلسطين، الارتفاع اليوم الأثنين 21/8/2023 مقابل الشيكل ، وفقا للشاشة الرسمية ، في حين ينقص سعر الدولار في السوق السوداء بمقادر 0.2 ، أي يبلغ سعره في السوق السوداء 3.78 شيقلاً .
سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل: 3.80 شيكل
سعر صرف الدينار الأردني مقابل الشيكل: 5.36 شيكل
سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الشيكل: 4.12 شيكل
سعر صرف الجنيه المصري مقابل الشيكل 12. شيكل