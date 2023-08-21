اعتقالات ومداهمات في مناطق متفرقة بالضفة و"عقربا" محاصرة لليوم الثاني

فلسطين اليوم

شنت قوات الاحتلال "الاسرائيلي" فجر اليوم الاثنين 21/8/2023 حملة اعتقالات واسعة في عدة مناطق بالضفة المحتلة.

تواصل قوات الاحتلال حملة المداهمات في بلدة عقربا جنوب شرق نابلس لليوم الثاني على التوالي، وتخللها اقتحام منازل ومساجد ومحال تجارية وتفتيشها.

وأشارت مصادر محلية إلى أن عملية جيش الاحتلال في عقربا تستهدف الوصول إلى منفذ عملية حوارة يوم السبت الماضي والتي أدت إلى مقتل مستوطنين.

واقتحمت قوات خاصة من جيش الاحتلال الحي الجنوبي بمدينة طولكرم، ودفعت بتعزيزات عسكرية للمنطقة ، واستهدف الاقتحام منزل الأسير المحرر الشاب يحيى صادق القاروط رئيس مجلس طلبة جامعة بيرزيت السابق، والذي جرى اعتقاله.

بيت لحم اقتحمت قوات الاحتلال قرية مراح رباح شرق المدينة، واعتقلت خمسة مواطنين من عائلة واحدة.

وبينت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر خليل قاسم الشيخ وأنور أحمد الشيخ ومهدي طه الشيخ ومراد محمود الشيخ وأحمد علي الشيخ، بعد اقتحام منازلهم في قرية مراح رباح.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة العبيدية شرق بيت لحم، واعتقلت الأسير المحرر قتيبة خليفة عقب اقتحام منزله حيث اندلعت الليلة الماضية مواجهات بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، وتعرضت لوابل من الحجارة استهدف الآليات العسكرية.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب أحمد الجعبة عقب مداهمة منزله خلال اقتحام مدينة الخليل.

وأطلق مقاومون فجر اليوم النار حاجز تياسير العسكري الإسرائيلي شرق طوباس، بينما اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في حي كفر عقب شمال القدس المحتلة.

وتصدى مواطنون في نابلس لمحاولة مستوطنين إحراق منزل لعائلة صوفان في قرية بورين جنوب المدينة.

وفيما يلي اسماء المعتقلين وفقا لما تم تنشره :

١. الطالب في جامعة بيرزيت يحيى القاروط- طولكرم

٢. خليل قاسم الشيخ- مراح رباح جنوب بيت لحم

٣. أنور أحمد الشيخ- مراح رباح

٤. مهدي طه الشيخ- مراح رباح

٥. مراد محمود الشيخ- مراح رباح

٦. أحمد علي الشيخ- مراح رباح

٧. أحمد الجعبة- الخليل

٨. المحرر محمود موسى خليفة- العبيدية شرق بيت لحم

٩. إسماعيل صافي- كفر عقب شمال القدس

١٠. يونس أبو شريف- كفر عقب