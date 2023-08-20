وفد كويتي يصل الاراضي الفلسطينية للتعاقد مع 500 معلم فلسطيني

فلسطين اليوم- رام الله

من المقرر أن يصل غدا الاثنين، وفد كويتي من "لجان التعاقد الخارجي" في وزارة التربية، إلى رام الله، لإجراء مقابلات مع مجموعة من المعلمين والمعلمات الفلسطينيين في عدد من التخصصات التي تحتاجها المدارس الكويتية.

وكشفت صحيفة القبس الكويتية اليوم الأحد، أن التخصصات المطلوبة هي اللغة الإنكليزية، والعلوم، واللغة الفرنسية، والفيزياء، والجيولوجيا، والأحياء، والكيمياء، إضافة إلى الرياضيات، وذلك بحسب أعداد المتقدمين ومدى تحقيقهم الشروط المطلوبة واجتيازهم المقابلات الشخصية.

وذكرت الصحيفة، أن وزارة التربية الكويتية حدّدت شروط التعاقدات الخارجية مع المعلمين الفلسطينيين من مناطق السلطة، في ثمانية تخصصات مختلفة للذكور والإناث، وفي مقدمتها ألا يقل التقدير العام للمؤهل الجامعي عن جيد، ولا يزيد عمر المتقدم على 45 عاماً، ولن يتم قبول طلبات أي جنسية أخرى، مع ضرورة التزام شرط الخبرة لقبول مستندات المتقدمين في المواد جميعها.

وأكدت وزارة التربية الكويتية، أنها ستسمح للمعلمين الفلسطينيين إحضار زوجاتهم وأبنائهم بعد مباشرتهم العمل، دون النظر في شرط الراتب، كما كان معمولا به مسبقا.

وفي 2022، تعاقدت دولة الكويت مع 400 معلم ومعلمة من فلسطين في 5 تخصصات علمية، وكانت الدفعة الرابعة التي تتعاقد فيها الوزارة الكويتية مع المعلمين الفلسطينيين منذ عام 2017.

جدير بالذكر أن دولة الكويت استأنفت التعاقد مع المعلمين الفلسطينيين في 2017 بعد انقطاع دام نحو 27 عاما منذ الغزو العراقي للكويت عام 1990.