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إطلاق نار باتجاه مستوطنة "أفني حيفتس" جنوبي طولكرم
أفادت القناة العبرية 14، مساء اليوم الأحد، أن مسلحين، أطلقوا النار من سيارة مسرعة ، باتجاه مستوطنة "أفني حيفتس" جنوبي شرق طولكرم، شمالي الضفة الغربية.
وذكرت القناة، أن مركبة مسرعة، يقودها مسلحون فلسطينيون، أطلقوا النار تجاه المستوطنة، دون وقوع إصابات، مشيرة إلى أن قوات "الجيش الإسرائيلي"، أجرت عمليات تمشيط بحثًا عن المنفذين.
وقتل مستوطنان "إسرائيليان" أمس السبت، في عملية إطلاق نار، في "حوارة" جنوبي نابلس، شمال الضفة الغربية، وتمكن المنفذ من الانسحاب.