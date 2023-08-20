الاحتلال يخصص 842 مليون دولار لتشديد قبضته على شرق القدس

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

صادقت حكومة الاحتلال، اليوم الأحد، على تخصيص 864 مليون دولار لـ"تشديد قبضتها على شرقي القدس المحتلة، خلال السنوات الـ 5 المقبلة".

وبحسب مصادر عبرية، فإن الخطة تهدف إلى "تقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية والتنمية الاقتصادية في القدس الشرقية".

ونقل بيان الحكومة عن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، قوله، إن "القرار سيسهم في زيادة عدد المستحقين للحصول على شهادة الثانوية العامة الإسرائيلية "الباجروت".

بدوره، وصف رئيس بلدية الاحتلال في القدس موشيه ليون، القرار الذي تم اتخاذه بـ"السيادي، الذي يثبت عملياً أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من القدس".

وكان ما يسمى بـ "وزير الأمن القومي" للاحتلال إيتمار بن غفير، قد أعلن، اليوم الأحد عن تخصيص 120 مليون شيكل (31.5 مليون دولار) لما أسماه "تعزيز السيادة الأمنية في القدس الشرقية".

و كانت قوى وطنية في مدينة القدس، وأولياء أمور الطلاب، قد جددوا في الأسابيع الأخيرة تمسكهم بالمنهاج التعليمي الفلسطيني "التوجيهي" ورفضهم المنهاج التعليمي الإسرائيلي.

وتواصل حكومة الاحتلال سياستها في تهويد المدينة المقدسة على مختلف الصعد السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتعليمية، حيث تحاول اعتماد المنهاج التعليمي في "شرق القدس" وتضع المدارس الفلسطينية في ظروف اقتصادية واجتماعية تجعلها تضطر للرضوخ إلى هذا الأمر.