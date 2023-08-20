الإعلام العبري: العملية العسكرية الأخيرة في جنين لم توقف العمليات الفدائية

فلسطين اليوم

اعترفت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأحد 20-8-2023، بأن العملية العسكرية الأخيرة في مدينة جنين لم توقف العمليات الفدائية ضد جيش الاحتلال بالضفة المحتلة.

وقالت القناة 13 العبرية: "إن التقديرات الأمنية تُظهر أنه بالرغم من العملية الأخيرة التي شنها جيش الاحتلال في جنين؛ إلا أنها لم توقف العمليات الفدائية في الضفة المحتلة ضدنا".

وكان جيش الاحتلال قد شن في الـ3-4 يوليو الماضي عدواناً جوياً وبرياً على مخيم جنين ما أي لاستشهاد 10 فلسطينيين وجرح العشرات غالبيتهم من المدنيين، فيما ردت سرايا القدس- كتيبة جنين بإطلاقها معركة "بأس جنين" التي سطرت خلالها أروع ملاحم البطولة.

ويُشار إلى أنه اعترف الاحتلال في حينها بمقتل جندي "إسرائيلي" من وحدات النخبة الصهيونية، فيما أخفى العديد من الإصابات والقتلى في صفوف جنوده.