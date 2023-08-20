بـ10 آلاف دولار.. إطلاق برنامج لتمويل المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر

فلسطين اليوم- رام الله

أطلقت سلطة النقد والصندوق الفلسطيني للتشغيل، اليوم الأحد، برنامج تمويل المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر "ابدأ الآن Start Now".

ويبلغ حجم البرنامج، وفق بيان صادر عن سلطة النقد، 10 ملايين دولار، ويمكّن أصحاب المشاريع من الحصول على تمويل يصل إلى 10000 دولار أميركي كحد أقصى دون فوائد، مع فترة سداد تصل إلى 48 شهرا، وفترة سماح تصل إلى 12 شهرا.

وجرى حفل الإطلاق، في مقر سلطة النقد برام الله، بحضور محافظ سلطة النقد فراس ملحم، ووزير العمل، رئيس مجلس إدارة الصندوق الفلسطيني للتشغيل نصري أبو جيش، ونائب محافظ سلطة النقد محمد مناصرة، والمدير التنفيذي للصندوق الفلسطيني للتشغيل رامي مهداوي، وعدد من مسؤولي البرنامج من الطرفين.

وفي كلمته خلال حفل الإطلاق، عبر محافظ سلطة النقد عن سعادته بالشراكة مع الصندوق الفلسطيني للتشغيل في إطلاق هذا البرنامج، الذي تم تخصيصه للأفكار الريادية والمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر القائمة التي تمتلكها أو تديرها أو ترغب في إنشائها النساء، والأشخاص ذوو الإعاقة، وخريجو نظام التعليم والتدريب المهني والتقني.

وأكد حرص سلطة النقد، من خلال برامجها التنموية، على دعم المشاريع بمختلف أشكالها، وتسهيل وصولها إلى مصادر التمويل، موضحا أن إطلاق برنامج "ابدأ الآن" Start Now يأتي ضمن مساعي سلطة النقد وإستراتيجيتها لتوفير برامج تمويلية جديدة للقطاعات الاقتصادية المختلفة.

وأوضح أنه في إطار الجهود المبذولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتحسين مستويات المعيشة، تعمل سلطة النقد على تلبية حاجات أصحاب المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ونقلها من السوق غير الرسمي إلى السوق الرسمي، مشيرا إلى أن صندوق "استدامة" ببرامجه المختلفة، تمكن من دعم حوالي 2800 مشروع حتى الآن بتغطية مالية وصلت إلى حوالي 150 مليون دولار، فضلا عن تعزيز قدرات أصحاب المشاريع وبنائها من خلال التدريبات والاستشارات التي تقدمها منصة "منشأتي" التي تسهل وصولهم إلى مصادر التمويل.

من جهته، أوضح أبو جيش أن برنامج "ابدأ الآن“ Start Now يأتي استكمالاً لسلسلة متكاملة من المشاريع التمويلية والأنشطة الفنية التي تمت وما زال يتم تنفيذها من خلال برنامج ستارت اب –فلسطين الذي ينفذه الصندوق في جميع أنحاء الوطن، منذ عام 2016 وإلى غاية اليوم، بتمويل من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي AICS، إذ ساهم البرنامج حتى الآن في توفير تمويلات لأكثر من 3500 مستفيد، وخلق أكثر من 5000 فرصة عمل، وتوفير الدعم الفني لأكثر من 2500 شخص.

وأكد أهمية التعاون بين مختلف المؤسسات، وإنشاء الشراكات، نظراً إلى دورها في تحقيق تكامل الجهود، وفي تعزيز دور الصندوق الفلسطيني للتشغيل وجهوده ودعمه في تحقيق أهداف الخطة الإستراتيجية والخطة الوطنية للتشغيل، الهادفتَين إلى التخفيف من نسب البطالة ووطأة الفقر، وشح فرص العمل المتاحة، وهيمنة الاحتلال الذي يسعى إلى تدمير الاقتصاد الفلسطيني، إذ تمثل المشاريع والبرامج التمويلية تدخلاً بنّاءً لدعم التوجه نحو التشغيل الذاتي وريادة الأعمال، التي تعتبر الحل الأمثل لمشكلات عدة في فلسطين وعلى رأسها البطالة الناتجة عن تضييق المحتل الخناق على مواردنا المختلفة.

وأوضح أبو جيش أن الصندوق الفلسطيني للتشغيل ووزارة العمل، يوليان أهمية مضاعفة للفئات الأقل حظاً والمهمشة، وهو ما تمت مراعاته في البرنامج الذي ينطلق اليوم، والذي يستهدف الرياديين وأصحاب المشاريع من فئة النساء، وذوي الإعاقة، وخريجي مراكز التدريب المهني والتقني، وذلك بغرض مساعدتهم في إنشاء مشاريعهم الخاصة أو تطوير مشاريعهم القائمة.

يذكر أن البنوك المشاركة في البرنامج هي: بنك القدس، وبنك فلسطين، والبنك الإسلامي العربي، وبنك الإسكان، ومصرف الصفا، والبنك الأهلي الأردني، وذلك ضمن شروط البرنامج ومميزاته، علما أن تقديم طلب للحصول على تمويل يتم من خلال منصة منشأتي ومكاتب وزارة العمل المنتشرة في المحافظات المختلفة.