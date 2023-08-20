الشيخ سلامة: المسجد الأقصى يتعرض لهجمة شرسة

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

أكّد الشيخ الدكتور يوسف جمعة سلامة النائب الأول لرئيس الهيئة الإسلامية العليا بالقدس، أنّ الذكرى الرابعة والخمسين لإحراق المسجد الأقصى المبارك تأتي في ظلّ تعرّض المسجد الأقصى والمدينة المقدسة لهجمة شرسة وسط صمت عالمي.

وقال الشيخ سلامة في تصريح صحفي له عشية ذكرى حريق المسجد الأقصى : تمرّ بنا في هذه الأيام ذكرى حريق المسجد الأقصى المبارك، فقبل 54 عاماً وفي 21/8/1969م امتدت الأيدي الآثمة المُجرمة لإحراق المسجد الأقصى أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين، وقد أضرمت النار في محرابه وزواياه وأروقته، وأتت النيران على مساحات شاسعة من المسجد القبلي وأصبح منبر البطل صلاح الدين أثرًا بعد عين.

وشدّد الشيخ سلامة على أنّ ذكرى إحراق المسجد الأقصى تتزامن مع ازدياد اعتداءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى والمدينة المقدسة والتي تستهدف الإنسان والمقدسات والتاريخ والحضارة، وكلّ مَعْلَم عربي وإسلامي يتعرض لخطر الإبادة والتهويد، والعالم يصمّ أُذنيه وَيُغلق عينيه عمّا يجري في المسجد الأقصى المبارك والمدينة المقدسة.

وأشار الشيخ سلامة إلى أنّ النيران مازالت تشتعل في المسجد الأقصى، وتأخذ أشكالاً كثيرة، منها: نار الاقتحامات المُتكررة التي يقوم بها المستوطنون بقيادة كبار قادة الاحتلال الإسرائيلي ويتخلّلها تأدية طقوس تلمودية، وسجود مَلْحَمي، ورفع للأعلام، ونفخٍ للبوق، ونار فرض السيادة الإسرائيلية على الأقصى؛ تمهيداً لتنفيذ مُخطّطاتهم الإجرامية الرّّّّامية إلى التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك؛ بهدف إقامة ما يُسَمَّى بالهيكل المزعوم على أنقاضه لا سمح الله ،ونار التّضييق على المُصلين والمُرابطين لمنعهم من الوصول إليه وإبعاد الشخصيات الدّينية والوطنية عنه؛ لتجفيف الوجود الإسلامي في المسجد الأقصى المبارك، ونار الحفريّات الإسرائيلية المُدَمِّرة والأنفاق المُتَعَدِّدَة التي تَسَبَّبَتْ في تقويض بُنيانه وزعزعة أركانه، ونار هدم بيوت المقدسيّين ومصادرة أملاكهم.

وعلى الرّغم من مرور أربعة وخمسين عاماً على ذكرى إحراق المسجد الأقصى المبارك، فإنّه لا يزال يقف بِعزّة وشموخ وصمود وإباء في وجه مُحاولات التّهويد وتغيير الواقع القائم فيه منذ قرون عديدة بوصفه مسجداً إسلاميًّا خالصاً، حيث إنه ملك للمسلمين وحدهم وليس لغير المسلمين حقٌّ فيه، ولا يقبل الشراكة ولا التقسيم، وإِنَّ جميع المحاولات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لفرض أمرٍ واقعٍ في المسجد الأقصى لن تنجح إِنْ شاء الله في تغيير الحقائق وطمس المعالم.

ووجّه الشيخ سلامة حديثه للعالم العربي والإسلامي قائلاً: "يجب عليكم ألاّ تنسوا مسرى نبيكم، كما يجب عليكم أن تعملوا على تحريره والمحافظة عليه، وتُعَلِّموا أبناءكم حُبّ الأقصى والقدس وفلسطين، وتقفوا بجانب الأخوة المقدسيين المُرابطين الذين يُشكلون الصخرة التي تتحطم عليها جميع المؤامرات".