إطلاق نار تجاه مستوطنة "أفني حيفتس" جنوب طولكرم

فلسطين اليوم

ذكرت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأحد 20-8-2023، أنه أُطلقت النار من سيارة مسرعة باتجاه مدخل مستوطنة "أفني حيفتس" جنوب شرق طولكرم بالضفة المحتلة.

وقالت القناة 14 العبرية: "إنه تم إطلاق نار من سيارة مسرعة قرب مستوطنة "أفني حيفتس" جنوب شرق طولكرم، فيما لم يبلغ عن وقوع إصابات في الحادث".

وبدورها، قالت مصادر فلسطينية: "إن مقاومين أطلقوا النار تجاه مستوطنة "أفني حيفتس" جنوب شرق مدينة طولكرم.

ويُشار إلى أنه يقوم مقاومون من سرايا القدس- كتيبة طولكرم بشكل دائم باستهداف المستوطنات المحيطة بمدينة طولكرم بصليات من الرصاص، كما يتم استهداف سيارات المستوطنين المتطرفين.