الدفاع الروسية: القضاء على 900 جندي أوكراني

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، القضاء على أكثر من 900 جندي أوكراني على مختلف المحاور، وصد 8 هجمات على محور زابوروجيه.

وقالت وزارة الدفاع في بيانها لها: "القوات الروسية صدت 8 هجمات للعدو على محور كوبيانسك بمقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا، وتم القضاء على 60 عسكريا".

وأضافت: "كما دمرت أنظمة الدفاع الجوي 23 طائرة مسيرة أوكرانية خلال اليوم الماضي، وفي زابوروجيه صدت القوات الروسية 8 هجمات للقوات الأوكرانية، وكبدت العدو 135 قتيلا.

أما على محور كراسنو ليمان تم القضاء على حوالي 70 عسكريا أوكرانيّا، مبينة أنه في محور خيرسون قضت القوات الروسية على 30 جنديا ودمرت مستودع ذخيرة.

وتابعت الدفاع الروسية: "في اتجاه دونيتسك صدت القوات الروسية هجمات الجيش الأوكراني وكبدته 280 جنديا، كما تم تدمير مخازن ذخيرة ميدانية للقوات الأوكرانية بالقرب من قسطنطينوفكا وإيفانو دارييفكا في جمهورية دونيتسك.

وأردفت بقولها: "على محور جنوبي دونيتسك قضت القوات الروسية على 130 جنديا، كما سقط أكثر من 150 جنديا أوكرانيا في عدد من المناطق الأخرى خلال اليوم الماضي".