الإعلام العبري: بعض الأماكن في الضفة أصبح تجول "اليهود" فيها خطراً !

فلسطين اليوم

ذكرت وسائل الإعلام العبرية، مساء اليوم الأحد 20-8-2023، أن ما تسمى بـ"المؤسسة الأمنية الإسرائيلية" تقدر بأن بعض الأماكن في الضفة أصبح التجول فيها خطراً كـ"حوارة".

وقالت القناة 13 العبرية عن المؤسسة الأمنية "الإسرائيلية" قولها بعد عملية حوارة: "الأماكن الفلسطينية التي كان اليهود يتجولون فيها بحرية، أصبح التجول فيها اليوم خطرًا عليهم".

ويُشار إلى أنه نفذ مقاوم فلسطيني، أمس السبت، عملية فدائية أدت إلى مقتل مستوطنين اثنين، بعدما أطلق 5 رصاصات عليهما ببلدة حوارة في نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

جدير ذكره أنه قُتل 35 "إسرائيليًا" جراء عمليات المقاومة ضد الاحتلال "الإسرائيلي" ومستوطنيه في الضفة الغربية والداخل المحتل، وعلى الحدود مع مصر، منذ بداية العام الجاري 2023، ما يدل على تصاعد المقاومة وقدرتها في الرد على جرائم الاحتلال.