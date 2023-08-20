المعتقل لدى "السلطة" محمد براهمة يشرع في إضراب مفتوح عن الطعام والماء

فلسطين اليوم

شرع المعتقل لدى أجهزة أمن السلطة، محمد براهمة، مساء اليوم الأحد 20-8-2023، في إضراب مفتوح عن الطعام والماء؛ رفضاً لاعتقاله الظالم.

وقالت مصادر في عائلة المعتقل براهمة: "إن المعتقل في سجون أجهزة أمن السلطة محمد براهمة شرع في إضراب مفتوح عن الطعام والماء".

وأوضحت المصادر العائلية، أن قرار ابنها المعتقل براهمة الإضراب جاء بعد تعليقه إضراب عن الطعام استمر ١٨ يوم مقابل وعود بالإفراج عنه يوم الخميس الماضي.

في ذات السياق تواصل أجهزة السلطة اعتقال كل من المجاهدين مراد ملايشة (34 عامًا) ومحمد براهمة (37 عاماً) من جنين، على الرغم من وجود قرار محكمة بالإفراج عنهما، فيما يتعرض ملايشة لتردي في وضعه الصحي نتيجة استمراره في الإضراب عن الطعام رفضًا لاعتقاله.

كما تواصل أجهزة أمن السلطة اعتقال ستة من مجاهدي بلدة جبع وهم: عيد محمد حمامرة (28 عاماً)، ومحمد سليم علاونة (41 عاماً)، ومحمد فايز ملايشة (42 عاماً)، ومؤمن عدنان فشافشة (20 عاماً)، وعماد محمد خليلية (25 عاماً)، وخالد أحمد ملايشة، وأحمد عبد اللطيف نواصرة (41 عاماً) من بلدة فحمة بجنين، ويزن مسلماني (24 عامًا) من طوباس.

يشار إلى أن أجهزة أمن السلطة تواصل حملتها المسعورة في اعتقال وملاحقة قادة وكوادر حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية في جريمة مرفوضة وطنياً وأخلاقياً دون الكشف عن مصيرهم أو الإفراج عنهم.