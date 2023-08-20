قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز تجاه المواطنين في بيت فوريك شرق نابلس

فلسطين اليوم

أطلقت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم الأحد 20-8-2023، قنابل الغاز تجاه المواطنين في بلدة بيت فوريك شرق نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية: "إن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز تجاه المواطنين بمنطقة القنيطرة في بيت فوريك شرق نابلس".

وتشن قوات الاحتلال حملة مداهمات واسعة في العديد من القرى جنوب مدينة نابلس المحتلة؛ بحثاً عن منفذ عملية "حوارة" البطولية التي وقعت مساء أمس.

ويُشار إلى أنه نفذ مقاوم فلسطيني، أمس السبت، عملية فدائية أدت إلى مقتل مستوطنين اثنين، بعدما أطلق 5 رصاصات عليهما ببلدة حوارة في نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.