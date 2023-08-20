فلسطين اليوم

اقتحم مجموعة من جنود الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء أمس السبت، أحد مساجد نابلس ودنسوه بحثاً عن منفذ عملية "حوارة".

وأظهر مقطع فيديو، عدداً من جنود الاحتلال وهم يدنسون أحد المساجد في بلدة عقربا جنوب شرق نابلس أمس بحثاً عن منفذ عملية "حوارة".

ونفذ مقاوم فلسطيني أمس السبت عملية فدائية أدت إلى مقتل مستوطنين اثنين، بعدما أطلق 5 رصاصات عليهما ببلدة حوارة في نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

ويُشار إلى أنه قُتل 35 "إسرائيليًا" جراء عمليات المقاومة ضد الاحتلال "الإسرائيلي" ومستوطنيه في الضفة الغربية والداخل المحتل، وعلى الحدود مع مصر، منذ بداية العام الجاري 2023، ما يدل على تصاعد المقاومة وقدرتها في الرد على جرائم الاحتلال.