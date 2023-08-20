الدولار الأمريكي يواصل صعوده مقابل الشيكل "الإسرائيلي"

فلسطين اليوم

واصلت أسعار صرف الدولار الأمريكي، مقابل الشيكل "الإسرائيلي"، حتى مساء اليوم الأحد 20 أغسطس 2023، ارتفاعها في الأسواق وفق المنصات الرسمية، وجاءت كما يلي:

سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل: 3.79 شيكل

سعر صرف الدينار الأردني مقابل الشيكل: 5.36 شيكل

سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الشيكل: 4.13 شيكل

سعر صرف الجنيه المصري مقابل الشيكل 12. شيكل

وكانت أسعار الدولار الأمريكي مقابل الشيكل قد حققت قفزة كبيرة، مساء الخميس الماضي 17-8-2023، حيث وصلت لمستوى 3.79 وهو مستوى قياسي لم يصله الدولار منذ سنوات.