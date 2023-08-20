إجلاء المزيد من القرى بسبب حرائق الغابات في اليونان

فلسطين اليوم

أخلت السلطات اليونانية، اليوم الأحد 20-8-2023، أربع قرى إضافية بالقرب من الحدود الشمالية الشرقية مع تركيا، بسبب حرائق الغابات الكبيرة التي تسببت بتدمير عدد من المنازل نهاية الأسبوع الماضي.

وبحسب مصادر محلية، ساعدت الرياح القوية في انتشار النيران وسط تحذيرات السلطات اليونانية من خطر نشوب حريق ضخم، غدا الاثنين، في المنطقة المحيطة بالعاصمة أثينا، وأجزاء أخرى جنوبي البلاد.

وقالت وكالة "أسوشيتد برس": " لم ترد أي أنباء عن وقوع إصابات في صفوف رجال الإطفاء أو المدنيين جراء الحريق الذي نشب بالقرب من بلدة الكسندروبوليس، وتسبب بإجلاء ثماني قرى محيطة بها أمس السبت".

وبدورها، قالت السلطات المحلية :"الحرائق تسببت بتضرر نحو 12 منزلاً بشكل كبير في قريتين تم إخلاؤهما، بالإضافة إلى كنيسة، ما دفع السلطات لإغلاق أجزاء من الطريق السريع الرئيسي لليوم الثاني على التوالي، حيث تسبب الدخان في ضعف الرؤية".

كما نصحت السلطات سكان بلدة ألكسندروبوليس بإبقاء نوافذهم مغلقة.

وبدوره، قال وزير الحماية المدنية اليوناني فاسيليس كيكيلياس: "إن رجال الإطفاء وطواقم الشرطة والجيش ومجموعة من المتطوعين "يخوضون معركة ضارية في مجابهة الحرائق" في ألكساندروبوليس".

ودعا وزير الحماية المدنية اليوناني إلى توخي الحذر الشديد في جميع أنحاء البلاد يوم غدٍ الاثنين.