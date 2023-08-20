تسجيل أول إصابة بالمتحور الجديد من فيروس كورونا في "إسرائيل"

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

أكدت قناة كان العبرية اليوم الأحد 20 أغسطس 2023، أن "إسرائيل" سجلت أول حالة إصابة في العالم بمتحور كورونا الجديد .

وقالت القناة العبرية "تم يوم الخميس اكتشاف أول حالة إصابة في العالم بمتحور كورونا الجديد BA2.86 والذي يحتوي أكثر من 36 طفرة".

ونقلت القناة عن رئيس قسم المختبرات بمستشفى ايخيلوف الإسرائيلي، قوله إن "هذه أول حالة في العالم بالمتحور".

وأضاف، "بعدها تم اكتشاف حالات أيضا في الدنمارك وانجلترا والولايات المتحدة، وكثرة عدد الطفرات فيه قد يكون مؤشرا على أنه قد يفلت من قدرة اللقاحات".