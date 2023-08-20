هذه شروط الغرب لتسليم أوكرانيا مقاتلات "إف - 16"

فلسطين اليوم

ذكرت وزارة الدفاع الدنماركية، اليوم الأحد 20-8-2023، بأن الدنمارك وهولندا ستزودان أوكرانيا بمقاتلات "إف – 16"، عقب الانتهاء من تدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادتها وفقاً لبعض الشروط.

وقالت وزارة الدفاع الدنماركية في بيان لها: "نحن متفقون على نقل مقاتلات "إف – 16" الأمريكية إلى أوكرانيا بالتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة وشركاء آخرين، حال استيفاء كييف لبعض الشروط".

وأضافت بقولها: "يتوجب على أوكرانيا اختيار الجنود المؤهلين ومن ثم اختبارهم وتدريبهم على استخدام هذه المقاتلات بنجاح، فضلا عن الحصول على التصاريح اللازمة وتجهيز البنية التحتية والخدمات اللوجستية المناسبة".

ومن ناحيته، أبلغ رئيس الوزراء الهولندي مارك روت، اليوم الأحد، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن بلاده والدنمارك اتفقتا على إمداد أوكرانيا بمقاتلات "إف – 16".

وقال روت: "إنه سيتم تسليم الطائرات بمجرد استيفاء عدد من الشروط، إلا أنه لم يحددها".

ويُشار إلى أنه جاء هذا الإعلان بعد يومين من تصريح هولندا والدنمارك بأن الولايات المتحدة سمحت لهما بتسليم أوكرانيا هذه الطائرات.

جدير ذكره أنه أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي في وقت سابق أن هولندا ستمد أوكرانيا بـ 42 طائرة حربية من طراز "إف – 16".