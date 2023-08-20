مسؤولة بوزارة العمل بغزة ترد بشأن رفض الاحتلال لشركات المشغلين..!

فلسطين اليوم

أكدت مسؤولة الوحدة الإعلامية في وزارة العمل بغزة، منال الحتة، اليوم الأحد 20/8/2023، أن وزارة العمل لم تُبلغ حتى اللحظة عن رفض سُلطات الاحتلال "الإسرائيليط، عمل شركات تشغيل العمال في قطاع غزة، للعمل في الداخل المحتل.

وقالت الحتة، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": إنّه "لا علم لنا بشأن ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام المحلية، وأيضًا على منصات التواصل الاجتماعي، بخصوص رفض الاحتلال لهذه الشركات".

وأضافت أن وزارة العمل ما زالت تستقبل طلبات شركات تشغيل العمل، مشيرًا إلى أن خمسة عشر شركة قدمت طلبات وتم توقيع على طلبات أربعة شركات من الوزارة.

وكشف مصدر مطلع، لموقع الكتروني محلي، عن رفض الاحتلال، عمل شركات تشغيل العمال في غزة، التي تتولى مسؤولية دور الوساطة بين العامل في غزة والمشغل في الداخل المحتل.

(مسؤول ضابط تنسيق ارتباط غزة)، موشيه تترو، في حكومة الاحتلال، أبلغ بعض أصحاب الشركات، بأن الحكومة (الإسرائيلية) اجتمعت الخميس الماضي، وقررّت رفض وجود شركات تشغيل في غزة، كما يقول المصدر ذاته الذي فضل عدم كشف اسمه.

الهيئة العامة للشؤون المدنية بغزة، من جانبها، أكدت، أنه "ليس لها أي علاقة مطلقة، بما يسمى مكاتب المشغل أو شركات تصاريح العمال".

وكانت وزارة العمل بغزة، قد قالت في وقت سابق: "في أول يوم للحصول على تصريح عمل في الداخل المحتل سجل ما يزيد عن 70 ألف مواطن ، ومع انتهاء شهر نوفمبر وصل عدد المسجلين ما يزيد عن 100 ألف مواطن ، وسجل 130 ألف مواطن حتى تاريخ 1/4/2022".

وأضافت الوزارة في بيان: انها "استجابت الوزارة لمطالب المواطنين وفتحت باب التسجيل خلال شهور يوليو 2022 لمدة أسبوع سجل خلالها 10 آلاف مواطن ، معتبرة ً ان عدد المسجلين الراغبين في الحصول على تصريح عمل وصل لـ 140 ألف مواطن" عرض المزيد...