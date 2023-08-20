"السلطة تقرر إحالة عدد من السفراء إلى التقاعد

فلسطين اليوم

قالت وزارة الخارجية والمغتربين برام الله اليوم الأحد 20/8/2023، أن رئيس السلطة قرر إحالة عددا من السفراء الذين وصلوا إلى سن التقاعد أو تخطَّوه.

وأكدت الوزارة أن إجراءات التقاعد لهم ستبدأ خلال فترة زمنية من الوقت وحسب الأصول، وأنه سيتم إبلاغهم بذلك في حينه.

ووفقاً لصحيفة "العربي الجديد"، عن مصادر محلية لم تسمّها، القول، إن عدد السفراء الذين أُبلغوا بقرار إحالتهم للتقاعد هم 35 سفيرا، بينهم 17 سفيرا فوق سن الـ70 عاما، و18 سفيرا فوق سن الـ65 عاما.

وكان الرئيس عباس، قد عزل في العاشر من الشهر الجاري، غالبيّة المحافظين في الضفة الغربية المحتلة، وقطاع غزة.

وعزل الرئيس عبّاس في المحافظات شماليّ الضفة، كلًّا من محافظ جنين أكرم الرجوب، ومحافظ نابلس إبراهيم رمضان، ومحافظ قلقيلية رافع رواجبة، ومحافظ طولكرم عصام أبو بكر، ومحافظ بيت لحم كامل حميد، ومحافظ الخليل اللواء جبرين البكري، ومحافظ طوباس يونس العاصي، ومحافظ أريحا والأغوار جهاد أبو العسل.

كما عزل "في المحافظات الجنوبية، كلا من: محافظ شمال غزة ( صلاح أبو وردة)، ومحافظ غزة ( إبراهيم أبو النجا)، ومحافظ خان يونس (أحمد الشيبي)، ومحافظ رفح (أحمد نصر)".