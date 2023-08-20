4 John Wick الجديد - مشاهدة فيلم جون ويك مترجم 2023 على netflix

فلسطين اليوم

مشاهدة فيلم جون ويك 4 John Wick الجزء الرابع كامل ومترجم 2023 على ايجي بست ونتفلكس netflix ، وفي أكثر من ثلاثين بلد عربي وأجنبي في مختلف أنحاء دول العالم تم عرض هذا الفيلم الذي جمع ما يقرب السبعين مليون دولار في الشهر الأول من عرضه في صالات السينما حيث رأى فريق فلسطين اليوم المهتم في رصد الأفلام والمسلسلات التي تعرض في هذه الأيام ارتفاع ملحوظ في عمليات البحث الالكترونية على جوجل الشهير للوصول إلى جميع المعلومات عنه .

جميع الأشخاص من مختلف الدول سوف يتعرفون بصورة مباشرة على رابط مشاهدة فيلم جون ويك 4 John Wick وبالتالي مشاهدته على شاشات التلفاز بكل سهولة تامة وبدون أي عوائق وسوف نشير لكم إلى أسماء ابطاله ومنهم شامير أندرسون ولانس ريديك ورينا ساواياما وماركو زارور وسكوت آدكنز وعدد أخرين وعن الباقي فهو التالي.

مشاهدة فيلم جون ويك 4 John Wick مترجم 2023

وبعد هذه المقدمة وضعنا لكم رابط مشاهدة فيلم 4 John Wick كامل ومترجم 2023 بدون تقطيع او تشويش على موقع ايجي بست وماي سيما وكل ما عليكم الآن هو الضغط على هذا الرابط هنـــــــــــا وهذا الرابط سينقلكم بصورة مباشرة إلى جميع حذافيره من الألف إلى الياء حيث حقق إيرادات بأكثر من مليار دولار وهو يعد من الأعلى في جلب الايرادات على مستوى العالم.

ومن أجل التعرف على ملخص قصة فيلم جون ويك 4 John Wick فقد حرص الموقع على نشرها بسبب طلب الجمهور متعدد الجنسيات في التعرف عليها وهي في الفقرة التي تلي ذلك .

قصة فيلم جون ويك 4 John Wick

وعمل فريق الموقع على نشر ملخص قصة فيلم جون ويك 4 John Wick وهي التالي: إذ أنها تدور الأحداث بعد وقوع جون ويك من فوق فندق الكونتينينتال بعد خيانة وينستون له حيث يلتقطه باوري كينج من السراديب لحمايته والاعتناء به مقابل الإنتقام من الطاولة العليا.

كما ونواصل معكم تقديم تفاصيل الأدوار ، إذ أنه بعدها يذهب جون ويك إلى الأردن ليستعيد خاتمه الذي أخذ منه في الجزء الثالث.

وبعد أن تعرفتم على ملخص القصة إذ أنه في الفقرة التي ذلك وضعنا لكم أسماء ابطاله واسم مخرجه حيث ستتعرفون عليهم بكل سهولة ويطلب منكم الان الاستمرار في قراءة ما يلي .

أبطال فيلم 4 John Wick

ويرجى منكم الان في قراءة جميع السطور التي تلي هذه الفقرة وقبل ان نبدأ دعنا نذكر الجميع أن فيلم جون ويك الجزء الرابع يعد من اخراج تشاد ستاهيلسكي وهو من تأليف كل من شاي هاتن ومايكل فينش .

أولا: كيانو ريفز مثل جون ويك ، قاتل محترف وقاتل اكتسب شهرة أسطورية بمجموعة مهاراته ويطارده الآن .

ثانيا: دوني ين مثل كاين ، قاتل أعمى للطاولة العالية وصديق قديم لجون ويك ، الذي أُجبر على الخروج من التقاعد لقتل جون ويك لضمان سلامة ابنته.

ثالثا: بيل سكارسجارد بدور الماركيز فينسينت بيسيت دي جرامونت ، الخصم الرئيسي والعضو القوي في High Table الذي يتحدى مركزه جون ويك.

رابعا: لورانس فيشبورن دور Bowery King ، رئيس الجريمة السابق تحت الأرض الذي تركه High Table ليموت وهو الآن يرعى John Wick.

خامسا: Hiroyuki Sanada بدور شيمازو كوجي ، مدير فندق Osaka Continental وصديق قديم لجون ويك وكين.

سادسا: شامير أندرسون بدور السيد لا أحد / المقتفي ، صائد الجوائز الذي يلاحق ويك.

سابعا: لانس ريديك في دور شارون ، البواب في فندق كونتيننتال في نيويورك.

ثامنا: رينا ساواياما بدور شيمازو أكيرا ، ابنة كوجي وبواب فندق أوساكا كونتيننتال.

تاسعا: ماركو زارور في دور شيدي ، الرجل الثاني في قيادة ماركيز دي جرامون وأحد الخصوم في الفيلم.

عاشرا: سكوت آدكنز بدور كيلا هاركان ، رئيسة الطاولة الألمانية.

الحادية عشرة: كلانسي براون مثل Harbinger ، ناشط رفيع المستوى في High Table.

الثانية عشرة: إيان ماكشين في دور وينستون سكوت ، مدير فندق نيويورك كونتيننتال وصديق جون ويك.

تحميل فيلم جون ويك 4 John Wick

تحميل فيلم 4 John Wick

في الرابع عشر من أبريل الماضي تم عرض فيلم جون ويك فيلم 4 John Wick في صالات السينما ثم جرى تداوله على المواقع الالكترونية المعروفة للكل .

وفي الختام نتمنى ان تكون قد المقالة التي شرحنا فيها تفاصيل مشاهدة فيلم جون ويك 4 John Wick الجزء الرابع كامل ومترجم 2023 على ايجي بست وماي سيما نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم