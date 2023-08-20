الاحتلال يُشرع بإجراءات تنكيلية بحق المعتقلين الإداريين

فلسطين اليوم

قال نادر الأسير الفلسطيني، أن إدارة سجون الاحتلال "الإسرائيلية" شرعت اليوم الأحد 20/8/2023، بتنفيذ إجراءات تنكيلية بحق المعتقلين الإداريين المضربين عن الطعام.

وبحسب نادي الأسير، فإن إدارة السجون شرعت بسياسة العزل الإنفرادي التي تشكّل أخطر السياسات التي تنفذها بحقّ الأسرى.

كما وتحاول عرقلة زيارات المحامين لهم، ويقوم السّجانين بالضغط عليهم، من خلال استخدام أساليب نفسية لثنيهم عن الاستمرار في خطواتهم النضالية.