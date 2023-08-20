الحرس الثوري يعرض مشاهد لحاملة طائرات امريكية في مضيق هرمز

فلسطين اليوم

عرض الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاحد، مشاهد لآخر عملية رصد لحاملة طائرات أمريكية في مضيق هرمز، الذي وقعت الخميس الماضي.

وقال الأدميرال علي رضا تنكسيري، في كلمة له في ختام الدورة الـ 24 للمجمع العالي لقادة ومسؤولي الحرس الثوري الإيراني، في إيران، إن "هذا الرصد الذكي والتواجد الميداني ورصد التهديدات للسفن الحربية للدول الأجنبية المعادية، أظهر أن الشعب الإيراني، لن يسمح بأن تتحول هذه المنطقة الاستراتيجية مرة أخرى إلى مسرح لأعداء الشعب ومزعزعي الأمن في الخليج ومضيق هرمز الاستراتيجي".

ولم يعد لأعداء طهران، لديهم خيارات أخرى سوى تغيير استراتيجيتهم ومخططاتهم المشؤومة ضد طهران، كما يقول اللواء عبد الرحيم موسوي.

يُشار إلى أن القيادة المركزية الأمريكية، أعلنت الشهر الماضي، تعزيز تجمعها العسكري المتوجه إلى مضيق هرمز بواسطة سفينتي إنزال تابعتين للقوات البحرية.

ويأتي هذا التعزيز، في وقت تتهم فيه الولايات المتحدة، القوات العسكرية الإيرانية بالتورط في حوادث اعتراض السفن التجارية المتكررة في مضيق هرمز والخليج وخليج عُمان، وهي الاتهامات التي تنفيها إيران.