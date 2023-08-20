تحذيرات من استمرار المشاريع الإحلالية الدينية بالقدس

فلسطين اليوم

حذرت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية اليوم الأحد 20/8/2023 من الاستمرار في المشاريع الإحلالية الدينية التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي، ضد المسجد الأقصى المبارك، والمتمثلة في مشاريع التقسيم الزماني والمكاني ومزاعم الهيكل واقتحامات قطعان المستوطنين للحرم خلال أعيادهم المشؤومة.

وقالت اللجنة في بيان وصل وكالة "سبق24" اليوم الأحد، في ذكرى إحراق المسجد الأقصى المبارك: "إن الشعب الفلسطيني، سيقف بكل مكوناته الوطنية ليواجه بصدره هذه المخاطر، ويذود عن حمى مقدساته.

ودعت جميع أبناء الشعب الفلسطيني، للنفير العام والرباط في المسجد الأقصى لكل من استطاع لذلك سبيلاً .

وأكدت أن الرباط هو الطريق الصحيح لمواجهة عربدة المستوطنين وجيش الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني، مطالبة بتفعيل جميع نقاط الاشتباك مع الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة.

كما طالبت اللجنة مكونات الشعب الوطنية في الداخل المحتل، بضرورة الإسراع لإيجاد حلّ وطني لوقف نزيف الدم العربي في الداخل، ومواجهة الجريمة المنظمة المدعومة من مؤسسات الاحتلال؛ والمسكوت عنها من قِبل شرطته المتواطئة.

كما دعت اللجنة أبناء قطاع غزة للمشاركة بشكل واسع في الفعالية التي ستعقدها اللجنة غداً الاثنين في موقع ملكة شرق مدينة غزة الساعة الخامسة عصراً، رفضاً لجرائم الاحتلال ودعماً لأبناء القدس والضفة والداخل.