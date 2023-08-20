نيمار يصدم جماهير الهلال السعودي

فلسطين اليوم

تلقت جماهير نادي الهلال السعودي صدمة قوية بعد إعلان مدرب الفريق عن معاناة النجم البرازيلي المنضم حديثا للنادي نيمار جونيور من إصابة قد تمنعه من التدريبات خلال الفترة المقبلة .

وفي المؤتمر الصحفي الذي أعقب مواجهة الهلال والفيحاء، قال خيسوس إن فريقه قدم مباراة جيدة، لكنه لم يستغل الفرص التي أتيحت له، حيث سقط نادي الهلال في فخ التعادل في عقر داره أمام ضيفه الفيحاء (1-1) في اللقاء الذي جمعهما مساء يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين .

وتابع خيسوس: "في البداية يجب أن أشكر الجماهير على الأجواء الكبيرة التي قدموها لنا هذه الليلة، كنا نأمل أن نهديهم الفوز، لكننا لم نوفق في ذلك، أتيحت لنا فرص كثيرة لم نتمكن من استغلالها ".

وأضاف: "سيطرنا على المباراة وقدمنا كل ما يجب تقديمه داخل الملعب، لكننا كنا نفتقد الإنهاء، يجب أن نحاول إيجاد حلول لهذا الأمر في المستقبل، والفيحاء قدم مباراة كبيرة جداً ".

وتعليقا على انتقال البرازيلي نيمار إلى صفوف "الزعيم"، أوضح مدرب "الهلال" قائلا: "سنتحسن هجوميا بشكل كبير في الأيام المقبلة بعد أن انضم نيمار إلى الفريق. وميتروفيتش ونيمار من أفضل اللاعبين في العالم، وسيضيفان لنا الكثير ".