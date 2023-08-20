الفضاء الروسية تعلن تحطم محطة "لونا-25" على سطح القمر

فلسطين اليوم

تحطمت محطة "لونا-25" إثر اصطدامها بسطح القمر، بعد أن انحرفت عن مدار القمر المحدد للهبوط على الجانب المظلم من القمر، كما أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس".

وانحرفت المحطة الأوتوماتيكية "لونا-25" عن المدار المحدد لبدء الهبوط، وفقًا لبيان الوكالة، التي أشارت إلى أنها تحطمت بعد ارتطامها بالقمر.

وذكرت أنه تم دفع المحطة للانتقال إلى مدار قبل الهبوط، أمس، وفي حوالي الساعة 14:57 انقطع الاتصال بالمحطة، ولم تؤد إجراءات البحث عنها واستعادة الاتصال بها إلى أي نتائج.

وتم تشكيل لجنة مشتركة من مختلف الجهات المعنية، للتحقيق في أسباب فقدان المحطة.

وأطلقت موسكو، أول محطة في العالم وصلت إلى القمر قبل 50 عاما، وفتحت بذلك الطريق أمام غزو القمر.