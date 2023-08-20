المحكمة العسكرية بغزة تمهل متهمًا عشرة أيام لتسليم نفسه

فلسطين اليوم

أمهلت المحكمة العسكرية الدائمة- التابعة لهيئة القضاء العسكري، المتهم مصطفى عزمي شكري جودة، هوية رقم (804747202) سكان رفح الشابورة، عشرة أيام من تاريخ اليوم الأحد الموافق 20/08/2023م، لتسليم نفسه للقضاء العسكري.

وشددت المحكمة أنه في حال عدم تسليم نفسه للعدالة، يعتبر فاراً من وجه العدالة وسيتم محاكمته غيابياً.

ودعت المحكمة كل من يعلم بمكان تواجده أن يخبر عنه، معتبرةً من لا يبلغ عنه متستراً على مجرم فارّ من وجه العدالة.