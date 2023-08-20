تجنب أشعة الشمس "الأشعة الفوق بنفسجية" !

فلسطين اليوم

تعتبر الأشعة فوق البنفسجية نوعاً من أنواع الإشعاع الكهرومغناطيسي التي تجعل اللمسات الضوئية السوداء تتوهج، وتعد الأشعة فوق البنفسجية مسؤولة عن تصبغ الجسم والحروق الشمسية، ويعد التعرض المفرط للأشعة فوق البنفسجية مضراً، وخاصة على النسيج الحي، وكالة فلسطين اليوم الإخبارية تقدم لكم في هذا المقال طرق الحماية من الأشعة الفوق بنفسجية.

الأشعة فوق البنفسجية

يتم الحصول عليها من الشمس، حيث تنتقل في موجات أو جسيمات بأطوال مختلفة وترددات مختلفة، وتعرف هذه المجموعة الواسعة من الأطوال بالطيف الكهرومغناطيسي، وينقسم الطيف إلى سبع مناطق حسب طول الموجة المتناقص، والطاقة، والتردد.

وقال مختصون في الأمراض ‫الجلدية: إن الأشعة فوق البنفسجية تنطوي عليها العديد من المخاطر الصحية، إذ إنها ترفع خطر الإصابة بحروق الشمس والشيخوخة المبكرة للبشرة، وتسبب أضراراً ‫بالعيون كالتهاب ملتحمة العين، وفي أسوأ الحالات سرطان الجلد.

‫وأوضح المختصون أن الأكثر عرضة لمخاطر الأشعة فوق البنفسجية هم ‫الأشخاص ذوو البشرة الفاتحة وذوو البشرة الحساسة للضوء.

‫ولتجنب هذه المخاطر الصحية الجسيمة، أوصى المختصون بتجنب التعرض للأشعة ‫فوق البنفسجية لا سيما في وقت الظهيرة، نظرا لأنه كلما ارتفعت الشمس في ‫السماء، زادت كثافة الأشعة فوق البنفسجية على الأرض.

استخدام غطاء للرأس

‫وللحماية من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، ينبغي ارتداء غطاء للرأس ‫ونظارة شمسية ذات أذرع عريضة أو عدسات مقوسة، وذلك لحماية العين من ‫الأشعة الساقطة من الجانب، كما يراعى أن توفر النظارة حماية من الأشعة ‫فوق البنفسجية حتى الطول الموجي 400 نانومتر "يو في 400" (UV 400).

‫وينبغي أيضا استعمال كريم واق من أشعة الشمس على أجزاء الجسم المكشوفة ‫كالوجه والذراعين والقدمين، مع مراعاة أن يكون الكريم ذا عامل حماية عال "إس بي إف" ‫(SPF) لا يقل عن 30.