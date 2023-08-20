فلسطين اليوم

في إطار حملتها المتواصلة لدعم صمود أبناء شعبنا والوقوف معهم وانطلاقًا من مسؤوليتها نفذت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين– الضفة الغربية مشروع "الكسوة المدرسية" لطلبة المدارس في مخيم جنين.

وقام مجاهدو الحركة في سرايا القدس–كتيبة جنين، بتوزيع عشرات اللوازم المدرسية على الطلبة في المخيم في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعانيها أبناء شعبنا، وذلك عقب العدوان الأخير الذي شنه الاحتلال على المخيم وأهله الصامدين.

وكان في استقبال مجاهدي كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس الذين طافوا أزقة وشوارع المخيم أهالي الطلبة الذين عبروا عن دعمهم وشكرهم الجزيل لقيادة حركة الجهاد الإسلامي على مواقفها الثابتة في تعزيز ودعم صمودهم والوقوف عند مسؤوليتها تجاه أبناء شعبنا شاكرين لهم هذه الجهود التي تقوم بها.

يشار إلى أن هذه الحملة تأتي ضمن سلسلة من الأنشطة التي تقوم بها حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين لخدمة أبناء شعبنا ودعم صمودهم، وتقديراً لموقف الحاضنة الشعبية الداعمة للمقاومة وخاصة عقب العدوان الصهيوني على مخيم جنين.





















