"45" طالباً شرق بيت لحم يبدؤون عامهم الدراسي في العراء !

فلسطين اليوم

بعد ساعات قليلة من افتتاح العام الدراسي في الضفة المحتلة، بدأ 45 طالباً وطالبة من مدرسة التحدي "5" المختلطة الواقعة شرق مدينة بيت لحم، عامهم الدراسي في العراء على أنقاض مدرستهم التي هدمها الاحتلال في مايو 2023.

مديرة مدرسة التحدي"5" المختلطة الأستاذة شرين أبو طه قالت لمراسلة وكالة فلسطين اليوم الإخبارية: " الاحتلال ينتهج سياسة جديدة للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية بحجج ودواعي واهية وغير منطقية حيث كانت حجتهم في هدم المدرسة إنها غير ملائمة للطلاب، متسائلةً حول كذب رواية الاحتلال .





وأضافت أبوطه " لم تكن المرة الأولى في هدم المدرسة بل قامت قوات الاحتلال بهدمها عام 2017 ضمن سياسة ممنهجة لتجهيل الأطفال وحرمانهم من التعليم في ظل تعذر وصولهم إلى مدارس أخرى.

وتابعت أبو طه حديثها " الاحتلال لم يكف عن وضع العراقيل أمام الطلاب فبعد هدم المدرسة مرتين قام بمصادرة الأدوات البسيطة التي وضعناها لإقامة مدرسة شبيها بمدرسة "الخان الأحمر".

وعن عدد الطلاب والمنطقة السكنية التي تغطيها المدرسة، قالت أبو طه:" تضم المدرسة الواقعة في منطقة جبلية 45 طالباً وطالبة من الصف الأول حتى الصف الرابع الابتدائي.

وأشارت أبو طه إلى أن المدرسة تغطي مساحة سكانية كبيرة وتضم منقطتين " الزواهرة وجب الذيب حيث تقع منطقة جب الذيب تحت مستوطنة وهي خالية من أي مدرسة بينما منطقة الزواهرة تتواجد فيه مدرسة حطين تقام في شقة سكنية وهي محدودة العدد.

ولفتت أبو طه إلى أنه المسافة التي تبعد عن أقرب مدرسة لسكان المنطقة هي 2 كيلو متر ويصعب عليهم التحاق بها لعدة أسباب منها صعوبة المواصلات والعدد المزدحم في المدرسة.





وعن الخطوات القادمة التي سيقومون بها، أوضحت أبو طه خلال حديثها " أن الوزارة تعمل جاهدةً لوجود حل سريع وقد يكون صباح غدٍ كي يستكمل الطلاب عامهم الدراسي.

وأضافت أبو طه " تعمل الوزارة على إعادة بناء المدرسة على بعد 100 متر من مكان المدرسة القديم لتفادي حجج ودواعي الاحتلال"

وطالبت أبو طه المؤسسات الحقوقية والدولية بالتدخل في إيقاف ممارسات الاحتلال اتجاه الطلبة وحماية حقوقهم في تلقي تعليم آمن كزملائهم في بقاع الوطن.

وختمت أبو طه حديثها " المحتل واهم إذا كان يظن أنه بهدمه للمدرسة يستطيع هدم الشعب الفلسطيني، لن نترك هذا المكان، بل سيبقى منارة للعلم، وسنبقى صامدين وثابتين، لو كلفنا الأمر أن نواصل العملية التعليمية في خيام".

ويشار إلى أن جرافات الاحتلال الإسرائيلي هدمت صباح يوم الأحد 7/5/2023، مدرسة تحدي 5 الأساسية بمنطقة "جيب الذيب" في بيت تعمر، شرق بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.

والجدير بالذكر قد تعرضت المدرسة للهدم عام 2017 قبل أن تبنى مجددا في العام ذاته.

وقد توجه آلاف الطلبة صباح أمس السبت 19/8/2023 لمقاعدهم الدراسية في الضفة المحتلة