في تعقيب أولى.. الحكومة بغزة توضح بشأن قرار إزالة جزء من مقبرة "التوانسي" وسط الشجاعية

فلسطين اليوم

أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف، اليوم الأحد 20/8/2023م، أن قرار المؤسسة الحكومية نقل مقبرة "التوانسي" لإقامة مجمع مدارس جاء بمبادرة عدد من وجهاء ومخاتير وعائلات حي الشجاعية لحل إشكالية النقص في المقاعد الدراسية لطلبة الشجاعية وليس مبادرة من لجنة المؤسسة الحكومية.

وقال معروف خلال حديث لـ"إذاعة صوت القدس" تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": "إن قرار نقل قبور المقبرة التوانسي جاء سعياً من لجنة العمل الحكومي في غزة، وبعد بحث مطول من قبل لجنة ضمت وجهاء ومخاتير ورابطة أبناء الشجاعية لتوفير مقاعد دراسية خاصة لطالبات الحي السكنى المكتظ والذي تزداد احتياجاته سنوياً للمقاعد الدراسية".

وأضاف:" أن المؤسسة الحكومية في إطار سعيها لحل أزمة المدارس في حي الشجاعية السكني وبعد مناقشات لحل الأزمة في ظل عدم وجود أراضٍ حكومية استطاعت توفير أراضي تابعة للبلديات ووزارة الأوقاف وتسوية أمرها سواء أكان بالتعويض أو بالاستملاك، وقامت بإنشاء عدد من المدارس في منطقة الخط الشرقي".

وتابع :" إلا أن مشكلة توفير مدارس لمنطقة وسط الشجاعية المكتظة بالسكان بقيت قائمة خاصة بما يخص مدارس البنات، والتي أكدت عائلات الشجاعية مراراً وجود صعوبات في نقل الطالبات لمدراس بعيداً عن مناطق سكنهم وخاصة المناطق الشرقية من الحي القريبة من الاحتلال".

وأكمل معروف حديثه:" منذ أن تقدمت عائلات الشجاعية وخلال بحث اللجنة التي تضم (عائلات الشجاعية ورابطة أبناء الشجاعية) عن أراضي مواطنين لاستملاكها سواء بالتعويض أو التسوية الفترة الماضية والتي لم تفلح، تم التفكير في الانتفاع من المقبرة التوانسي التي يمنع الدفن فيها من قدوم السلطة الفلسطينية باعتباره الملاذ الأنسب لبناء المدارس".

وأشار إلى أن مقبرة "التوانسي" المؤسسة الحكومية تعي وجود مقابر جديدة لشهداء وقامات فلسطينية تم دفنها في أوقات الحروب ولحل هذه المشكلة تم اختيار قطعة من هذه المقبرة من واقع دارسة القبور تضم 240 قبراً لا شواهد لها، وتتبع لأهالينا في مدينة بئر السبع.

وأضاف:" أن بعض القبور الموجودة ضمن نطاق المنطقة التي تم اختيارها تعود لفترة الـخمسينات والستينات وجزء منها معروف وعليه شواهد وتعود غالبيتها لعائلتي الحلو والمشهراوي وتم الجلوس معها لمناقشة هذا الأمر ومن باب تغليب المصلحة العامة والانتفاع من مكان المقبرة".

وبين سلامة معروف أن المؤسسة الحكومية، وحفاظاً على القبور وبمتابعة من العائلات ستقوم بنقل الرفات من المقبرة إلى المقبرة الشرقية تحت إشراف كامل من وزارة الأوقاف، بالإضافة للبدء فور الانتهاء من نقل القبور في بناء المدرسة لحل أزمة المقاعد الدراسية.

وختم رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف حديثه، قائلاً:" إن المؤسسة الحكومية ليست في محل خلاف مع عائلات الشجاعية حول إنشاء المدارس في منطقة المقبرة، وأن تم إيجاد مكان آخر مناسب لحل هذه الإشكالية فلا مشكلة لدى اللجنة في إقامة المشروع".

وأسفر قرار المؤسسة الحكومية في قطاع غزة بإقامة مشروع إنشاء مدارس حكومية مكان مقبرة التوانسي وسط حي الشجاعية حالة من الجدل بين عائلات الحي، بين مؤيد ومعارض لهذا القرار، التي عللت الحكومة اتخاذه من أجل المصلحة العامة.

يشار إلى أن مجلس الاجتهاد الفقهي في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة، قد وافق على نقل مقابر "التوانسي"، لإقامة مجمع مدارس بما يحقق مصلحة أهل المنطقة، بحسب الضوابط الصادرة عن المجلس.

وقال رئيس مجلس الاجتهاد الفقهي د. مازن هنية "من الناحية الشرعية، فإن القبر ليس ملكاً وميراثا للميث، بل هو مرحلة توارى فيه جثة الإنسان احتراماً وتقديراً له".

وأضاف هنية، أن هناك مدة زمنية إذا انتهت، انتهى موضوع القبر ويجوز استعمال الأرض، لاعتبارات كثرة.