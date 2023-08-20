"120" مليون شيكل خصصها "بن غفير" لتعزيز الاستيطان في القدس

فلسطين اليوم

أعلن ما يسمى وزير الأمن القومي للاحتلال المتطرف "ايتمار بن غفير"، تخصيص 120 مليون شيكل لصالح تعزيز أمن المستوطنات في القدس المحتلة.

وقالت القناة العبرية السابعة، اليوم الأحد20/8/2023 : إن "بن غفير" أقر خطة سيتم المصادقة عليها من قبل حكومة الاحتلال تهدف لرصد 120 مليون شيكل، لصالح مستوطنات القدس المحتلة، بهدف تعزيز الأمن فيها.

وتشمل الخطة، بناء مراكز شرطة، وتخصيص برامج جديدة للشرطة، ونشر المزيد من الكاميرات الأمنية، وتعزيز قوات الشرطة الإسرائيلية في القدس والمستوطنات والطرق الاستيطانية، وزيادة رواتب عناصر الشرطة وأعدادها.

ووفق القناة، قال بن غفير: "إن هذه الخطة هدفها استعادة الأمن الشخصي للإسرائيليين في القدس".