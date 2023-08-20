بعد الإعلان عن الآلية الجديدة... لمن ستصرف المنحة القطرية الـ100 دولار 8 / 2023 للقدامى أم الجدد ؟

فلسطين اليوم

ساعات قليلة تفصلنا على صرف المنحة القطرية الـ100 دولار، ولكن الإعلان عن آلية جديدة من قبل التنمية الاجتماعية الشهر الماضي، دفع المواطنين والمنتفعين من المنحة القطرية للتساؤل عن المنتفعين الشهر الجاري من المنحة القطرية ال100 دولار وخاصة أن المنحة قسمت المنتفعين لفئتين قديمة وجديدة، فهل سيتم صرف المنحة القطرية 100 دولار للمنتفعين القدامى والجدد في آن واحد لشهر أغسطس.

لمن ستصرف المنحة القطرية الـ100 دولار 8 / 2023 للقدامى أم الجدد ؟

"فلسطين اليوم" عكفت منذ اليوم الأول للإعلان عن موعد صرف المنحة القطرية الـ 100 دولار لمتابعة آلية الصرف الجديدة وبعد الاتصالات المتكررة لوزارة التنمية الاجتماعية للإجابة عن تساؤلات المواطنين، لتؤكد جهات رسمية بالوزارة أن لا معلومات مؤكدة حول الفئة التي ستستفيد الشهر الجاري من المنحة القدامى أم الجدد أم أن المنحة قد تشمل الفئتين وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وبداية العام الدراسي الجديد .

وزارة التنمية الاجتماعية بغزة أعلنت الشهر الماضي في تصريحات صحفية عن الآليات الجديدة التي اعتمدتها اللجنة القطرية لصرف المنحة القطرية 2023.

لمن ستصرف المنحة القطرية الـ100 دولار 8 / 2023 للقدامى أم الجدد ؟

وقالت المتحدثة باسم التنمية الاجتماعية عزيزة الكحلوت: إنه سيتم صرف المنحة القطرية للمنتفعين القدامى مرتين كل 3 شهور، بينما سيتم الصرف للمنتفعين الجدد مرة كل شهرين.

وأشارت الكحلوت إلى أنه منذ بدء المنحة القطرية عام 2018-2019 تم اعتماد 169 ألفاً ومع مرور الزمن تقلص العدد إلى 96 ألفاً بعد العديد من الاستثناءات.

لمن ستصرف المنحة القطرية الـ100 دولار 8 / 2023 للقدامى أم الجدد ؟

وأوضحت الكحلوت، أنه خلال الأشهر الفائتة كان يتم استكمال كشف المنحة القطرية من حالات منتفعي الشؤون المعتمدة حسب معيار عدد مرات الاستفادة.

وأضافت: "خلال 2023 تم إرسال 132 ألف حالة للاعتماد، وتمت الموافقة على 66 ألف أسرة، وقد تقرر الصرف لعدد 27.600 أسرة جديد خلال الدفعة القادمة رقم 49".

لمن ستصرف المنحة القطرية الـ100 دولار 8 / 2023 للقدامى أم الجدد ؟

وعن آلية صرف المنحة للمنتفعين الجدد، قالت الكحلوت في تصريحات سابقة: "سيصرف لهم شهر بعد شهر (يعني مرة كل شهرين)، مشيرةً إلى أن الصرف ضمن هذه الآليات قابل للتغيير في حال إضافة أسماء جديدة أو غير ذلك".

وعن آلية الصرف للمنتفعين القدامى أوضحت الكحلوت أنه سيتم صرف لهم شهرين وشهر بدون (يعني مرتين كل 3 شهور)

وفيما يخص بآليات تحديث بيانات المستفيدين إلكترونياً، أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية الآن وعلى رابط صفحتها الرسمية عن إطلاق خدمة تحديث بيانات المنحة القطرية.