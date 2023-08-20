تفاصيل تُنشر لأول مرة حول الأسيرين شرقاوي و أبو خلف

فلسطين اليوم

نشرت هيئة شؤون الأسرى و المحررين في تقريرها الصادر اليوم الأحد، تفاصيل الاعتقال و الوضع الصحي للأسيرين حسن شرقاوي و فادي أبو خلف، و ذلك بعد زيارة محامي الهيئة أشرف الخطيب لهما في سجن مجيدو.

و أفادت الهيئة أن الأسير حسن امجد نافع شرقاوي (23 عاما) من مدينة جنين، اعتقل بتاريخ 08.08.2023، و تم الحكم عليه بالسجن الاداري لمدة 6 أشهر، علما أن هذا الاعتقال هو الثاني له، حيث اعتقل لمدة 14 شهرا عام 2019.

بالنسبة للوضع الصحي للأسير، فهو يعاني من إصابة في قدمه اليمنى قبل الاعتقال و يمشي مع عكاز، ويحصل على مسكنات للاوجاع ، و قد خضع لعملية في مستشفى ابن سينا في جنين، وتم وضع براغي في قدمه .

أما الأسير فادي خالد أبو خلف (21 عاما) من مدينة نابلس، فقد اعتقلته قوات الاحتلال من منزله بتاريخ 29.11.2022، وهو موقوف اداري تم تمديد اعتقاله حتى 27/10/2023 ، وهذا هو التمديد الثالث له.

يعاني أبو خلف من مشاكل في القلب، حيث تم وضع جهاز منظم لدقات القلب له قبل الاعتقال، و يتناول حاليا أدوية كما يخضع لفحوصات دورية.

علما أن له أخ أسير في قسم الأشبال ( صامد أبو خلف).