مستوطنون يتلفون محاصيل زراعية جنوب الخليل

فلسطين اليوم

أتلف مستوطنون، اليوم الأحد 20 أغسطس2023، محاصيل زراعية في مسافر يطا جنوب الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، وأطلقوا ماشيتهم في حقول المواطنين بعدة مناطق هناك.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان، بأن مستوطنين مسلحين هاجموا حقول المواطنين، في تجمع "مغاير العبيد، وفاتح سدرو" قرب تجمع الزويدين شرق يطا، وأطلقوا قطعان ماشيتهم فيها، ما تسبب في اتلاف المحاصيل الزراعية وتخريب "سياج" للمواطنين شحادة مخامرة وفريد حمامدة.

وذكرت المصادر ذاتها، أن المستوطنين ألقوا مسامير حديدية على الطرق المؤدية إلى مناطق المسافر، لعرقلة تنقل المواطنين بمركباتهم.