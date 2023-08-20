الاحتلال يزعم إسقاط مسيرة للمقاومة جنوب القطاع بصواريخ القبة الحديدية

فلسطين اليوم

زعمت وسائل إعلام "إسرائيلية"، صباح اليوم الأحد 20/8/2023م، إسقاط طائرة مسيرة تتبع للمقاومة الفلسطينية جنوب قطاع غزة.

وبحسب وسائل الإعلام، فإن طائرة تابعة للمقاومة حلقت على علو شاهق تم إسقاطها من قبل منظومة القبة الحديدية.

وقالت مصادر محلية أن أصوات انفجارات عالية جداً سمعت في أجواء مدينة رفح ، لتؤكد مصادر "إسرائيلية" إن القبة الحديدية أطلقت صاروخاً صوب هدف في سماء مدينة رفح .

وبينت إذاعة جيش الاحتلال أن منظومة القبة الحديدية اعترضت طائرة مسيرة اخترقت أجواء المنطقة الحدودية لإشكول قادمة من جنوب غزة .

وقالت قناة كان العبرية:" إن القبة الحديدية في منطقة مجلس أشكول تم تفعليها- سيتم التحقق مما إذا كانت طائرة مسيرة أو عطل".

