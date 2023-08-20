الاحتلال يستهدف رعاة الأغنام شمال قطاع غزة

فلسطين اليوم

استهدفت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الأحد20/8/2023م، رعاة الأغنام شمال قطاع غزة.

وبحسب مراسلنا، فإن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز صوب رعاة أغنام في منطقة أبو صفية شرقي جباليا شمالي قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

يذكر أن قوات الاحتلال "الإسرائيلي" تستهدف المزراعين ورعاة الأغنام في أراضيهم على طول الشريط الحدودي، بالتجريف بشكل شبه يومي، وإطلاق النار وقنابل الغاز المسيل للدموع.