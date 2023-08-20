الإعلام العبري: حدث غير عادي وقع في نابلس الليلة الماضية

فلسطين اليوم

قالت مصادر عبرية صباح اليوم الأحد 20/8/2023 ، بوقوع حادث غير عادي الليلة الماضية.

وأكدت قناة كان العبرية، بإصابة مستوطن برصاص جيش الاحتلال عن طريق الخطأ، وفق وصفها.

وأشارت إلى أن المستوطن كان يرشق الحجارة مع آخرين على مركبات الفلسطينيين قرب قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس، حيث كان المستوطن مقنعاً وظنوه فلسطينياً فأطلق الجنود النار عليه واعتقلوا مستوطنين آخرين.