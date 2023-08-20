الاحتلال يواصل البحث عن منفذ عملية حوارة …يحاصر عدة بلدات في نابلس وينفذ اقتحامات في الضفة

فلسطين اليوم

تواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلية" فجر اليوم الأحد 20/8/2023 عملية البحث عن منفذ عملية حوارة والتي أدت الى مقتل مستوطنين اثنين، حيث نفذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات وتفتيشات في الضفة ، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين.

وقوات الاحتلال وفي إطار عمليات البحث حاصرت عدة بلدات جنوب شرق نابلس، وأعلنت بلدة بيتا منطقة عسكرية مغلقة، كما نصبت عدة حواجز على الطرق الواصلة بين عقربا ومجدل بني فاضل وخربة يانون، وبين عورتا وأودلا.

وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها في بلدة عقربا جنوب نابلس ونصبت القوات عدة حواجز على مداخل البلدة، وأطلقت قنابل إنارة غربي البلدة.

وأجرت قوات الاحتلال عمليات بحث في تسجيلات كاميرات المراقبة بالبلدة، حيث اقتحمت عشرات المنازل والمحال التجارية، وعاثت بها خرابا.

واعتقلت قوات الاحتلال عيسى بني فضل ونجله محمد بعد اقتحام منزله في بلدة عقربا جنوب نابلس.

وقامت قوات الاحتلال بتكسير أبواب سوبر ماركت في عقربا ومصادرة تسجيلات الكاميرات من داخله، واقتحمت قوات الاحتلال مسجد عمر بن الخطاب، وذلك في إطار البحث عن منفذ عملية حوارة.

وأفاد مراسلنا ان قوات الاحتلال اقتحمت فجر اليوم الأحد، مدينة ومخيم طولكرم.

وأفاد شهود عيان بأن عشرات الآليات العسكرية اقتحمت المدينة ومخيمها، وانتشرت قوات الاحتلال في شوارع وأزقة المخيم، واعتلى الجنود أسطح البنايات العالية، وسط إطلاق نار كثيف على كل من يتحرك داخل أزقة المخيم.

واندلعت مواجهات عنيفة في عدة مناطق بالمدينة والمخيم، واستهدف مسلحون الجيبات والآليات العسكرية للاحتلال بعبوات متفجرة محلية الصنع، وصليات من الرصاص.

وبلغت حصيلة اقتحام قوات الاحتلال لمدينة طولكرم 4 إصابات، إصابة غير مستقرة بالرصاص الحي بالوجه، حيث أدخلت غرفة العمليات، وشظية باليد، وإصابتان بعد اصطدام مركبة عسكرية للاحتلال بدراجة نارية تابعة لإحدى شركات التوصيل.