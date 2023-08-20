ريال مدريد يعلن رحيل لاعبه

فلسطين اليوم

أعلن نادي ريال مدريد، رحيل أحد لاعبيه على سبيل الإعارة، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.



وقال النادي الأبيض في بيان عبر موقعه الرسمي: "توصل ريال مدريد لاتفاق مع لاس بالماس على انتقال اللاعب مارفن بارك لمدة موسم على سبيل الإعارة، حتى 30 يونيو/حزيران 2024".



وذكر برنامج "التشيرينجتو" الإسباني، أن إعارة مارفن تتضمن وجود بند ينص على خيار الشراء لنادي بالماس في نهاية المدة.



يشار إلى أن الجناح الإسباني (23 عاما) لعب الموسم الماضي مع فريق بالماس أيضًا على سبيل الإعارة، وشارك في 24 مباراة بدوري الدرجة الثانية سجل خلالها هدفا وصنع آخر.