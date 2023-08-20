البدء بإرسال رسائل المنحة القطريه 100دولار

فلسطين اليوم

من المقرر أن تبدأ الأمم المتحدة، بالتعاون مع اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، اليوم الأحد20/8/2023م، ارسال رسائل المنحة القطرية 100 دولار للأسر المتعففة بغزة عن شهر اغسطس 8 2023.

ومساء أمس، أكد السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، على أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف منحة المساعدات النقدية للأسر المتعففة في قطاع غزة بدءا من يوم الاثنين الموافق 21 أغسطس.

وأوضح السفير العمادي في تصريح صحفي، أن المساعدات النقدية ستقدم لنحو 100 ألف أسرة من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة .

وبين أن عملية التوزيع ستتم من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري

والمنحة القطرية تصرف بشكل شهري بواقع 100دولار لـ100ألف عائلة وأسرة فلسطينية فقيرة في قطاع غزة منذ العام 2018م