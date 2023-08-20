أسير من القدس يدخل عامه الـ (16) في سجون الاحتلال

فلسطين اليوم

قالت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى: اليوم الأحد 20 أغسطس 2023: إن الأسير المجاهد لؤي عبد الجبار عبد الحميد أبو نجمة (39 عامًا)؛ من بلدة شعفاط بمحافظة القدس المحتلة، أنهى خمسة عشر عامًا على التوالي في الأسر ويدخل اليوم عامه السادس عشر في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأوضحت مهجة القدس، أن قوات الاحتلال اعتقلته بتاريخ 20/08/2008م؛ وأصدرت المحكمة الصهيونية حكمًا بحقه بالسجن الفعلي (25) عامًا؛ بتهمة المشاركة بأعمال مقاومة ضد قوات الاحتلال، وهو ينتمي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

جدير بالذكر أن الأسير المجاهد لؤي أبو نجمة ولد بتاريخ 17/01/1985م، وهو متزوج ولديه اثنين من الأبناء، ويقبع حاليًا في سجن رامون.