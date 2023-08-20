وفاة نزيل من مركز إصلاح وتأهيل مدينة غزة

فلسطين اليوم

أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني اياد البزم، اليوم الأحد 20 أغسطس 2023، عن وفاة نزيل اليوم، من مركز تأهيل وإصلاح مدينة غزة.

وقال البزم في تصريح صحفي: "وفاة النزيل (ن، ع) 67 عاماً فجر اليوم في مستشفى الشفاء بعد نقله من مركز تأهيل وإصلاح مدينة غزة في ساعة متأخرة الليلة الماضية، وهو يعاني من أمراض القلب".

وأشار البزم إلى أن النزيل محكوم بالإعدام، وقد تم توقيفه في عام 2015.