فلسطين اليوم

حقق فريق ريال مدريد فوزاً كبيراً على نظيره فريق ألميريا بنتيجة 3-1، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس السبت بملعب "ألعاب البحر الأبيض المتوسط"، ضمن منافسات الجولة الثانية من الموسم الحالي فى الدوري الإسباني 2023 - 2024.

ريال مدريد يُحقق فوزاً كبيراً على ألميريا ويواصل صدارة الدوري الاسباني

وتقدم سيرجيو أريباس في الدقيقة الثالثة لصالح أصحاب أرض، وتعادل جود بيلينجهام في الدقيقة 19 لفريق الريال، واحتاج الحكم العودة لتقنية الفيديو من أجل احتسابه.

وسجل توني كروس هدفا ثانيا للريال في الدقيقة الخامسة من الوقت الضائع، لكن ألغي بداعي التسلل.

وفي الشوط الثاني، أضاف بيلينجهام هدفه الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 60، قبل أن يسجل فينيسيوس جونيور الثالث في الدقيقة 73.

ونجح ريال مدريد في مواصلة انتصاراته فى الليجا، بعدما افتتح الموسم الجديد، بالفوز على مضيفه فريق أتلتيك بيلباو، بثنائية نظيفة، وفى المقابل سقط ألميريا فى فخ الهزيمة أمام رايو فاليكانو، بنفس النتيجة، لتكون الهزيمة الثانية له.

ويحتل ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 6 نقاط بينما يوجد ألميريا في المركز العشرين دون نقاط.

ويستهدف ريال مدريد بقيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي الدخول إلى حلبة المنافسة بقوة على الدوري الإسباني الموسم الحالي، أمام منافسه التقليدي برشلونة صاحب لقب آخر نسخة.