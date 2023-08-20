فيضانات النيجر تُخلف نحو 27 قتيلاً وتشرد الآلاف

فلسطين اليوم

توفي 27 شخصًا نتيجة الفيضانات التي نجمت عن هطول أمطار غزيرة في جميع مناطق جمهورية النيجر، بينما تأثر أكثر من 70 ألف شخص منذ شهر يوليو المنصرم.

وقالت وزارة العمل الإنساني: إن مناطق مارادي وزندر وتاهوا تعرضت لأضرار جسيمة، وتسبب الوضع في انهيار 6530 منزلاً.

يعرف موسم الأمطار بين يونيو وسبتمبر، غالبًا بتسببه في فيضانات مميتة في جمهورية النيجر، والتي تقع في غرب إفريقيا وتتمتع بأراضٍ صحراوية، تشمل مناطق شمالية جافة.

وبالرغم من ذلك، نجت العاصمة نيامي، التي يقطنها مليون نسمة، من الفيضانات القاتلة حتى الآن، على الرغم من أنها غالبًا تتعرض لتداعيات الفيضانات.

في العام الماضي، أسفر موسم الأمطار عن وفاة 195 شخصًا وتأثر حياة 400 ألف شخص بتداعياته.

تعزى مصلحة الأرصاد الجوية في جمهورية النيجر الزيادة في هطول الأمطار الموسمية إلى التغيرات المناخية التي تؤثر على البلاد منذ سنوات عدة.