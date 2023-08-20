مقتل 21 شخصاً بهجوم مسلح في مالي

الساعة 06:23 ص|20 أغسطس 2023
مقتل 21 شخصاً بهجوم مسلح في مالي
مقتل 21 شخصاً بهجوم مسلح في مالي

فلسطين اليوم

قتل ما لا يقل عن 21 مدنيًا في هجوم نفذه مسلحون على إحدى القرى في منطقة موبتي وسط مالي.

وأوضحت مصادر أمنية، أن مجموعة مسلحة مجهولة الهوية هاجمت قرية يارو في ساعات ما بعد الظهر بالقرب من بلدة باندياجارا.

وقالت المصادر: "شهدت هذه الحادثة مأساة حقيقية، حيث قام مسلحون بدخول القرية وفتحوا النار على الأهالي. وقد بلغ عدد القتلى والجرحى مستويات كبيرة تتراوح بين 20 و30 شخصًا".

كما أكدت، أن عدد القتلى الذين تم الإعلان عنهم بلغ 21 مدنيًا، من بينهم نساء، وأصيب 11 آخرون.

 

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