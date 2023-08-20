مقتل 21 شخصاً بهجوم مسلح في مالي

فلسطين اليوم

قتل ما لا يقل عن 21 مدنيًا في هجوم نفذه مسلحون على إحدى القرى في منطقة موبتي وسط مالي.

وأوضحت مصادر أمنية، أن مجموعة مسلحة مجهولة الهوية هاجمت قرية يارو في ساعات ما بعد الظهر بالقرب من بلدة باندياجارا.

وقالت المصادر: "شهدت هذه الحادثة مأساة حقيقية، حيث قام مسلحون بدخول القرية وفتحوا النار على الأهالي. وقد بلغ عدد القتلى والجرحى مستويات كبيرة تتراوح بين 20 و30 شخصًا".

كما أكدت، أن عدد القتلى الذين تم الإعلان عنهم بلغ 21 مدنيًا، من بينهم نساء، وأصيب 11 آخرون.