طقس فلسطين.. انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها

الساعة 05:32 ص|20 أغسطس 2023
طقس فلسطين- الاحوال الجوية- الطقس- حرارة.jpg
طقس فلسطين- الاحوال الجوية- الطقس- حرارة.jpg

فلسطين اليوم

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية اليوم الأحد 20 أغسطس 2023، أن يكون الجو حارًا في معظم المناطق شديد الحرارة في الأغوار، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتبقى أعلى من المعدل العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا لطيفاً في المناطق الجبلية ودافئاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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