مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين عند مدخل البيرة

فلسطين اليوم

هاجم مستوطنون، مساء اليوم السبت19/8/2023م، مركبات المواطنين، قرب مدخل مدينة البيرة الشمالي.

وبحسب مصادر محلية، فإن عشرات المستوطنين تجمعوا قرب الحاجز العسكري المقام على المدخل الشمالي لمدينة البيرة وقرب قرية بيتين شرق رام الله، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، ورشقوا مركبات المواطنين بالحجارة، ما أدى إلى تضرر عدد من المركبات.

وارتكبت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" والمستوطنون أكثر من 3027 اعتداءً ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة والقدس، خلال شهر يونيو/ حزيران الماضي.