169 عملًا مقاومًا في حوارة منذ بداية 2023

فلسطين اليوم

وثق مركز المعلومات الفلسطيني "معطى"، أكثر من 169 عملاً مقاوماً في بلدة حوارة، جنوبي نابلس، شمالي الشفة الغربية، منذ بداية العام الجاري، آخرها عملية إطلاق نار أدت لمقتل مستوطنين اثنين اليوم السبت.

وقال مركز "معطى" في إحصائية له تلقتها "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":" إن أعمال المقاومة في حوارة شملت 28 عملية إطلاق نار، وثلاث عمليات دهس، وعملية طعن واحدة، وسبع عمليات حرق منشآت وآليات وأماكن عسكرية، و17 تحطيم مركبات ومعدات عسكرية إسرائيلية، وإلقاء زجاجات حارقة ومفرقعات نارية تسع مرات.

كما شهدت البلدة 44 نقطة مواجهة مع قوات الاحتلال، و19 تصدي لاعتداء المستوطنين، و36 إلقاء حجارة، بالإضافة لخمس مظاهرات منددة بحصار البلدة والتضييق عليها.

وتتعرض بلدة حوارة لهجمات من المستوطنين تستهدف منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم، إلى جانب اعتداءات الاحتلال وعمليات اعدام مباشرة لعدد من الشبان.

وقتل مستوطنان بعملية إطلاق نار ظهر اليوم السبت، في بلدة "حوارة" جنوبي نابلس (شمالي الضفة الغربية).

وأفادت القناة /14/ العبرية، بوقوع عملية خطيرة في حوارة أدت لمقتل مستوطنين اثنين، جراء إطلاق النار عليهما.

وقالت مصادر عبرية بأنه تم "إطلاق نار نحو إسرائيليين عند مغسلة سيارات في حوارة من قبل سيارة عابرة فرت من مكان الحادث".