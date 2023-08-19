حوارة الأكثر حساسية والأخطر أمنياً

فلسطين اليوم | ياسر عرفات الخواجا

رغم أن العمليات تكررت فى هذه المنطقة الأمنية الحساسة التي تعتبر الأكثر تغطية من الناحية الأمنية والأكثر تواجداً للجيش ونقاط التفتيش والأبراج الاسمنتية المنتشرة على حدود شارع ما يسمى بشارع 60 الاستيطانى الكبير، والذى يمر وسط بلدة حوارة، والذى تم شقه كشارع ضخم التفافي، والذى يربط مركزية مستوطنات الضفة الغربية بمستوطنات نابلس، حيث وقعت العملية فى المنطقة المصنفة (ج) والتى يسيطر عليها الاحتلال من الناحية الإدارية والأمنية.

وهذا الأمر يعد صفعة أمنية قوية تتحدى كل هذا التواجد والانتشار العسكرى الدائم الذى يهدف لحماية المستوطنات والمستوطنين، وهذا الأمر يعد فشلاً مركباً بسبب تكرار العمليات فى منطقة حوارة، والتى تعتبر منطقة متوقعة دوماً لمثل هذه العمليات، وفيها التدابير والتواجد الأمنى الذى من شأنه إحباط أي عمل مقاوم، ولكن على عكس ذلك كله تأتي العملية فى نوعيتها وجرأتها من نقطة صفر، ومن ثم مغادرة المكان دون أن يستطيع الانتشار الأمنى الكبير المتواجد هناك أن يمنع هذا العمل أو يمسك بالمنفذ، لتشكل هذه العملية من جديد حالة انكشاف للمنظومة الأمنية التي يظهر في إثر كل عملية كم هي حالة الافتقار والهشاشة الأمنية التي تحياها، ليؤكد المقاتل الفلسطينى وكما فى كل مرة قدرته على تخطي كل العوائق المادية والنفسية، ويتجرأ على هذا الاحتلال المحاط بكل السدود الاسمنتية والأدوات التكنولوجية والانتشار والتواجد على الأرض على مدار الوقت، وذلك بإمكانياته البسيطة وبإرادته وإيمانه القوى متجاوزاً ومتحدياً ذلك كله، فينفذ عمليته بكل جرأة وإتقان دون أي تردد أو خوف، وهذا ربما النوع الأخطر في العمل المقاوم الذى يقلق الاحتلال فى كل مرة ليدفعه من جديد لتعزيز كتيبة عسكرية مساندة لقوات الجيش الكبيرة وغرفة عمليات فى ملاحقة منفذى العملية، كما فى كل واقعة لتدلل على الفشل الامنى المركب ،وصعوبة الملاحقة والعثور على المنفذين بسهولة كون ان حوارة تعتبر منطقة إستراتيجية تربط قرى نابلس بالمدينة.

هذه العملية الثقيلة فى جرأتها ونتيجتها ،لا شك بأن ،،"بتسلئيل سموترتش" وقطعان الموستوطنين لن يروق لهم ذلك وربما يستهدفون الليلة حوارة والقرى المجاورة لها كنوع من الانتقام والاستهداف المتكرر والمستمر لهذه البلدة لما تشكله من عائق امنى وإستيطانى ،ولهذا جاءت تصريحات سموترتش الفاشية بمحو حوارة عن الوجود .